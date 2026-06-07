Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.11 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Hari Ini Minggu, 7 Juni 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Minggu, 7 Juni 2026:

Imsak: 04:27 WIB

Subuh: 04:37 WIB

Terbit: 05:54 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:14 WIB

Magrib: 17:45 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Sabtu, 6 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Sabtu, 6 Juni 2026

Sabtu, 6 Juni 2026 | 05.40 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Hari Ini Jumat, 5 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Hari Ini Jumat, 5 Juni 2026

Jumat, 5 Juni 2026 | 08.00 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Kamis, 4 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Besok Kamis, 4 Juni 2026

Kamis, 4 Juni 2026 | 06.13 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore