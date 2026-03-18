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Lania Monica
Jumat, 5 Juni 2026 | 07.48 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Hari Ini Jumat, 5 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Jumat, 5 Juni 2026:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:50 WIB

Duha: 06:19 WIB

Zuhur: 11:49 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:41 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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