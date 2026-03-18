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Kamis, 23 Juli 2026 | 08.50 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 23 Juli 2026 Untuk Wilayah Majalengka dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Kamis, 23 Juli 2026:

Imsak: 04:31 WIB

Subuh: 04:41 WIB

Terbit: 05:57 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:18 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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