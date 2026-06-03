Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Sukabumi Besok Kamis, 4 Juni 2026

JawaPos.com - Menjalankan shalat tepat waktu merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh setiap umat Muslim.

Dengan mengetahui jadwal shalat harian yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi pada Kamis, 4 Juni 2026:

Imsak: 04:29 WIB

Subuh: 04:39 WIB

Terbit: 05:57 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:16 WIB