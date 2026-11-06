Eks PM Malaysia Najib Razak Telah Bayar Denda Rp 223 M atas Kasus 1MDB

JawaPos.com -

Pembayaran denda itu dilakukan agar Najib dapat menjalani sisa hukuman penjaranya sebagai tahanan rumah, menurut laporan kantor berita Bernama, Jumat.

Raja Malaysia Sultan Ibrahim pada Oktober lalu telah memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib, dengan mengizinkan mantan perdana menteri itu menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Syarat pengampunan itu antara lain harus membayar denda dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam surat keputusan pengampunan tersebut.

Najib Razak, yang kini berusia 73 tahun, telah ditahan di Penjara Kajang sejak 23 Agustus 2022 setelah Mahkamah Agung Malaysia menguatkan putusan bersalah atas kasus korupsi yang melibatkan SRC International, bekas unit usaha 1MDB.

Najib divonis bersalah pada 2020 atas tujuh dakwaan penyalahgunaan wewenang, pengkhianatan kepercayaan, dan pencucian uang senilai 42 juta ringgit (sekitar Rp 187,6 miliar) yang ditransfer dari SRC International ke sejumlah rekening miliknya. Kasus itu dikenal sebagai skandal korupsi 1MDB.

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