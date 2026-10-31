Jepang Desak Rusia Bebaskan Jurnalisnya yang Ditahan atas Dugaan Spionase di G20

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi (kiri) dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov (dua kanan) saat melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, Jumat (30/10/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri Rusia)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi mendesak Rusia membebaskan seorang jurnalis surat kabar Jepang. Jurnalis tersebut ditahan Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia sejak 13 Oktober lalu.

Motegi mengatakan itu dalam pertemuannya dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di sela-sela pertemuan para menlu anggota G20 di Georgia, Amerika Serikat, Jumat (30/10).

Pertemuan Motegi dan Lavrov menjadi pertemuan resmi pertama menlu kedua negara dalam kurun waktu sekitar lima tahun. Terakhir, menlu kedua negara bertemu pada September 2021.

Dilansir dari Antara, Sabtu (31/10), pertemuan itu berlangsung di tengah memburuknya hubungan bilateral kedua negara setelah pemberlakuan sanksi terhadap Rusia oleh Jepang dan negara-negara anggota Kelompok Tujuh lainnya terkait perang antara Rusia dan Ukraina.

Hubungan Jepang dan Rusia yang semakin memanas itu kembali mendapat pukulan pada awal bulan Oktober ketika seorang jurnalis Jepang ditahan di Pulau Sakhalin, Timur Jauh Rusia, atas dugaan spionase.

Jurnalis yang ditahan tersebut merupakan seorang warga negara Jepang dan tercatat sebagai wartawan Hokkaido Shimbun yang berkantor di Sapporo. Pejabat Kedutaan Besar Jepang di Moskow baru diizinkan berkunjung pada Senin (2/11).

Kemlu Jepang menyatakan Motegi dan Lavrov sepakat untuk terus menjalin komunikasi meski hubungan kedua negara sedang tegang.