AS Serang Peluncur Roket Iran di Selat Hormuz, Perang Kembali Memanas

JawaPos.com - Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terhadap pasukan Iran di Selat Hormuz setelah jeda hampir sebulan. Washington menyebut operasi itu sebagai tindakan terbatas dan presisi untuk mencegah pemasangan ranjau laut yang dapat mengancam kapal dagang dan jalur pelayaran internasional.

Serangan pada Minggu (30/8) tersebut menjadi aksi militer langsung pertama yang dikonfirmasi Amerika Serikat terhadap Iran sejak akhir Juli. Langkah ini sekaligus mengakhiri jeda pertempuran di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari enam bulan.

AS Klaim Cegah Ancaman di Jalur Pelayaran

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) terlihat sedang mempersiapkan peluncuran roket yang membawa ranjau laut ke kawasan Selat Hormuz.

Kondisi itu dinilai berpotensi mengancam pelayaran sipil serta arus perdagangan global. Militer AS sebelumnya telah menyelesaikan operasi pembersihan ranjau dari rute pelayaran internasional di selat tersebut pada pekan lalu.

Juru bicara CENTCOM Tim Hawkins mengatakan pasukan Iran tengah bersiap melakukan tindakan yang dapat membahayakan jalur pelayaran.

Militer AS kemudian menyerang peluncur roket tersebut. Washington menegaskan serangan itu bukan bagian dari upaya memperluas perang, melainkan operasi terbatas untuk menghilangkan ancaman yang dinilai segera terjadi.

"Pada intinya, Iran menciptakan ancaman dan militer Amerika Serikat menghilangkannya untuk melindungi pelaut sipil, pelayaran komersial, dan arus bebas perdagangan global," kata CENTCOM dalam pernyataan pada Minggu malam.