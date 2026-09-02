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Antara
Rabu, 2 September 2026 | 18.39 WIB

Sekjen PBB Desak Konflik AS-Iran Diselesaikan Lewat Perundingan

Antonio Guterres, Sekjen PBB/MEE/

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (1/9) mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran.

"Kita membutuhkan perundingan menuju perdamaian yang adil dan abadi, lebih dari sebelumnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan resolusi-resolusi PBB yang relevan," tulis Sekjen di platform X.

Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi.

Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atas serangan AS ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Presiden AS Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan AS.

Editor: Kuswandi
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