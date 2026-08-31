Survei Ungkap 35 Persen Anak Muda Jepang Ogah Menikah, Ini Alasannya

JawaPos.com - Sebanyak 35,1 persen anak muda lajang di Jepang mengaku tidak berniat menikah. Kekhawatiran mengenai penghasilan dan perubahan gaya hidup menjadi sejumlah alasan utama yang membuat mereka enggan membangun rumah tangga.

Dilansir dari Kyodo, Senin (31/8), temuan tersebut berasal dari survei berskala besar pertama yang dilakukan Badan Anak dan Keluarga Jepang untuk mengetahui pandangan anak muda terhadap pernikahan di tengah meningkatnya kecenderungan menunda atau tidak menikah.

Survei daring tersebut dimulai pada 20 Mei dan menyasar sekitar 100.000 pria dan perempuan berusia 15 hingga 39 tahun di seluruh Jepang. Hingga 23 Juli, sebanyak sekitar 68.000 respons yang valid telah dianalisis.

Dari responden tersebut, lebih dari 60 persen merupakan orang yang belum menikah atau sekitar 44.000 orang. Ketika ditanya mengenai keinginan untuk menikah, sebanyak 35,1 persen mengatakan "tidak berniat menikah".

Sementara itu, 37,5 persen mengatakan ingin menikah suatu hari nanti. Sebanyak 10,3 persen ingin menikah dalam dua hingga tiga tahun, sedangkan 9,5 persen ingin menikah sesegera mungkin.

Ketika ditanya mengenai hal yang lebih diprioritaskan daripada pernikahan, dengan responden diperbolehkan memberikan lebih dari satu jawaban, sebanyak 50,8 persen memilih "menikmati waktu luang dan hobi".

Penghasilan Jadi Kekhawatiran Utama Kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi menjadi hambatan terbesar yang disebut responden ketika ditanya mengenai pernikahan.

Sebanyak 40 persen menyebut "kekhawatiran memiliki penghasilan yang memungkinkan kehidupan pernikahan yang stabil" sebagai salah satu hambatan.

Alasan berikutnya adalah "kehilangan waktu luang atau memiliki lebih sedikit waktu untuk hobi" sebesar 34,4 persen.