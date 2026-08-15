Trump Ingin Kuasai Selat Hormuz, Iran Tegaskan Tetap di Bawah Kendali

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. ( AP Photo/Kamran Jebreili).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah Iran diklaim berhasil dikalahkan, ketika jalur pelayaran strategis itu justru nyaris lumpuh akibat meningkatnya ketegangan dan blokade terhadap Teheran.
"Tak lama lagi aku akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Trump dilansir dari Iran International.
Pernyataan tersebut langsung dibantah Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap merupakan wilayah yang berada di bawah kendali Iran dan keputusan untuk membuka atau menutup jalur tersebut ada di tangan Teheran.
"Selat Hormuz telah menjadi milik Iran, adalah milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran," tulis Gharibabadi di X.
Ia menambahkan, jalur strategis itu akan ditutup dan dibuka di bawah komando Iran.
Pernyataan Trump dan respons keras Iran muncul ketika aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami penurunan drastis.
Data Kpler menunjukkan hanya dua kapal yang melintasi Selat Hormuz pada Jumat. Tidak ada pengiriman minyak mentah yang terlihat melewati jalur tersebut pada hari yang sama.
Jumlah itu turun dibandingkan sembilan kapal pada Kamis dan lima kapal pada Rabu. Sebagai perbandingan, rata-rata sekitar 12 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari sepanjang Agustus.
Situasinya jauh berbeda sebelum perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada Februari. Saat itu, lebih dari 130 kapal tercatat melintasi selat tersebut setiap hari.
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