Iran Minta AS Akui Kekalahan, Selat Hormuz Tetap Dikuasai Tehran

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. ( AP Photo/Kamran Jebreili).
JawaPos.com - Iran mendesak Amerika Serikat mengakui kekalahannya dalam konflik di Timur Tengah sebagai syarat untuk mengakhiri kebuntuan.
Tehran juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan tidak akan dibuka berdasarkan tekanan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi secara terbuka meminta Presiden AS Donald Trump menerima kenyataan bahwa Amerika telah mengalami kekalahan strategis dan berat.
"Selat itu akan ditutup dan dibuka hanya di bawah komando Iran, dan selama Anda tidak menerima kenyataan kekalahan dan berhenti terlibat dalam fantasi, Iran akan terus menegakkan blokade," tulis Gharibabadi di X.
"Sekali dan untuk selamanya, terimalah kenyataan: Sampai saat ini, Anda telah mengalami kekalahan strategis dan berat; Selat Hormuz adalah milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran," lanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan setelah Trump mengklaim Amerika Serikat akan segera menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS setelah perang dengan Iran berakhir.
Gharibabadi menempatkan pengakuan atas kekalahan Amerika sebagai bagian penting dari pesan Tehran kepada Washington. Iran menilai tekanan militer dan politik AS belum berhasil mengubah posisi Iran terkait Selat Hormuz.
Penegasan serupa disampaikan Kepala Kehakiman Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i. Media pemerintah Iran mengutip pernyataannya yang menyebut Trump sebagai 'pecundang sepenuhnya yang sudah matang di arena politik dan pertempuran militer yang sulit'.
Ia juga menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Iran.
"Apa yang tidak dapat dicapai oleh kapal induk bernilai miliaran dolar tidak akan tercapai dengan beberapa tweet dan pidato," katanya.
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Jawa Pos
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