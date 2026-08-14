Erdogan: Eksistensi Negara Palestina Sedang Digerus Israel

JawaPos.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa eksistensi negara Palestina terus tergerus akibat kebijakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem.

Ia menuding perluasan permukiman, pembongkaran bangunan, kekerasan oleh pemukim, serta pengusiran paksa semakin mengancam peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Peringatan tersebut disampaikan Erdogan setelah bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ankara baru-baru ini.

Pertemuan itu membahas situasi Gaza, perkembangan di Tepi Barat dan Yerusalem, serta upaya mendorong pembentukan negara Palestina melalui solusi dua negara.

Erdogan mengatakan tekanan terhadap warga Palestina terus meningkat belakangan ini.

Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ia menyebut sekitar 3.800 warga Palestina telah mengungsi sepanjang 2026.

Penyebabnya adalah kekerasan oleh pemukim ilegal Israel, pembongkaran, dan penggusuran paksa.

Hampir 100 warga Palestina juga disebut telah tewas. "Kenegaraan Palestina sedang dirusak," kata Erdogan dinukil via Politics Today.

Menurut Erdogan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh masyarakat internasional.