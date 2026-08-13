Total Korban Gempa Kolombia Tembus 265 Jiwa, Hampir 500 Lainnya Masih Hilang

JawaPos.com - Korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia pada Senin (10/8) lalu dilaporkan telah mencapai 265 orang. Selain itu, sebanyak 3.494 orang terluka, sementara hampir 500 lainnya masih dinyatakan hilang.

Besarnya dampak bencana membuat pemerintah Kolombia menetapkan tiga hari masa berkabung nasional untuk menghormati para korban. Bendera nasional dikibarkan setengah tiang di seluruh gedung pemerintahan dan misi diplomatik Kolombia.

Presiden Abelardo De La Espriella mengatakan pencarian korban hilang menjadi prioritas utama pemerintah.

"Upaya kami difokuskan pada yang hilang," kata De La Espriella dinukil via TRT World.

Gempa terjadi pada pukul 07.34 waktu setempat dengan pusat gempa berada di dekat San Jose del Palmar, Choco. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo tersebut terjadi pada kedalaman 107 kilometer dan menjadi gempa paling mematikan yang melanda Kolombia pada abad ini.

Operasi pencarian dan penyelamatan juga terus dilakukan sepanjang waktu di sejumlah kota, termasuk Pereira dan Cali. Tim darurat mengerahkan alat berat, anjing pelacak, hingga rantai manusia untuk mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun.

Berdasarkan penilaian kerusakan yang dirilis National Unit for Disaster Risk Management (UNGRD), gempa tersebut menghancurkan 9.215 rumah dan merusak 45.457 rumah lainnya.

Besarnya kerusakan membuat pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk mempercepat penanganan dampak gempa.

Wilayah pedesaan di sekitar episentrum menjadi salah satu daerah dengan kerusakan terparah.

Di El Cairo, Valle del Cauca, posko darurat setempat melaporkan sekitar 80 persen infrastruktur perkotaan mengalami kerusakan.