Negara-Negara Islam Sepakati Langkah Bersama Hadapi Israel usai Ketegangan di Masjid Al-Aqsa

JawaPos.com - Hampir 20 negara Islam mulai menyusun langkah bersama untuk merespons tindakan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem yang digelar di Amman, Yordania, Rabu (5/8), di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pembahasan dalam forum tersebut secara khusus difokuskan pada perkembangan terbaru di Masjid Al-Aqsa. Menurutnya, negara-negara peserta tidak ingin perhatian dunia terhadap Palestina beralih akibat konflik lain yang sedang berlangsung di kawasan.

"Hari ini kami menghadiri pertemuan yang benar-benar bersejarah di Amman," kata Fidan kepada wartawan usai pertemuan.

Dilansir via TRT World, ia menjelaskan, hampir 20 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bertukar pandangan mengenai berbagai langkah yang dapat diambil, mulai dari upaya diplomatik hingga tindakan kolektif lainnya sebagai respons atas pelanggaran yang terjadi di Masjid Al-Aqsa.

"Ada pertukaran pandangan yang sangat serius. Negara-negara terhormat di dunia Islam menyampaikan kekhawatiran sekaligus kemarahan mereka, sembari membahas langkah-langkah praktis, diplomatik, dan tindakan lain yang perlu diambil," lanjutnya.

Dunia Islam Tak Ingin Fokus Palestina Tergeser Fidan menegaskan perang yang terjadi di kawasan Teluk, dampak penutupan Selat Hormuz, hingga berbagai gejolak regional tidak boleh mengalihkan perhatian internasional dari situasi di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Menurutnya, Israel justru berpotensi memperluas tindakannya apabila perhatian dunia terpecah.

"Karena kami tahu, jika perhatian kami teralihkan ke isu lain, Israel akan lebih mudah melakukan apa yang sedang dilakukannya di Gaza, Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan Tepi Barat," kata Fidan.