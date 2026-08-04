Drone Ukraina Hantam Kawasan Pantai Wisata di Rusia, 11 Tewas, Puluhan Orang Lain Terluka

Video menunjukkan saat sebuah drone menabrak pantai Rusia, menewaskan tujuh orang. (Reuters TV/Media sosial)
JawaPos.com - Serangan drone Ukraina menghantam kawasan pantai wisata Arkhipo-Osipovka di wilayah Krasnodar dan Semenanjung Krimea pada Senin (3/8) waktu setempat, menewaskan sedikitnya 11 orang serta melukai puluhan lainnya.
Di antara korban tewas terdapat sejumlah anak-anak, sementara sembilan korban dilaporkan dalam kondisi kritis.
Serangan ini menjadi salah satu insiden paling mematikan yang menimpa kawasan wisata Rusia dalam beberapa waktu terakhir, di tengah meningkatnya intensitas saling serang antara Moskow dan Kyiv sepanjang 2026.
Satuan tugas krisis wilayah Krasnodar melalui unggahan di media sosial menyebut serangan drone di desa pesisir Arkhipo-Osipovka menewaskan tujuh orang, termasuk tiga anak-anak.
Gubernur Krasnodar, Venyamin Kondratyev, mengonfirmasi bahwa kawasan resor di pesisir Laut Hitam tersebut menjadi sasaran serangan drone Ukraina.
Rekaman yang beredar di media sosial, meski belum dapat diverifikasi secara independen, memperlihatkan benda yang diduga drone jatuh di area pantai yang dipadati wisatawan. Saat kejadian, sejumlah pengunjung terlihat masih berada di bibir pantai maupun di dalam laut.
Kementerian Kesehatan Rusia menyatakan sebanyak 21 orang, termasuk tiga anak-anak, dilarikan ke rumah sakit akibat serangan tersebut. Dari jumlah itu, sembilan korban dilaporkan mengalami luka berat.
Pemerintah Rusia juga mengirimkan tim medis khusus ke wilayah resor untuk menangani para korban.
Pada hari yang sama, sebagaimana dilansir via ABC News, serangan Ukraina juga dilaporkan menghantam Semenanjung Krimea yang dianeksasi Rusia sejak 2014.
Gubernur Krimea yang ditunjuk Moskow, Sergey Aksyonov, mengatakan empat orang tewas akibat serangan tersebut.
Arkhipo-Osipovka maupun Krimea merupakan destinasi liburan musim panas yang banyak dikunjungi wisatawan domestik Rusia.
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