Gempa Besar di Kumamoto Ganggu Produksi Chip, Otomotif, hingga Logistik Jepang

JawaPos.com – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto pada Selasa (28/7) membawa dampak besar terhadap sektor industri Jepang. Sejumlah pabrik semikonduktor, otomotif, makanan, hingga perusahaan logistik menghentikan operasional untuk memeriksa kondisi fasilitas dan menjamin keselamatan pekerja.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (29/7), Nippon Paper Industries Co. melaporkan cerobong asap di Pabrik Yatsushiro mengalami kerusakan parah akibat gempa. Bagian atas cerobong runtuh, sementara sekitar delapan orang di lokasi sempat memerlukan bantuan evakuasi, meski kondisi mereka belum diketahui secara pasti.

Produsen semikonduktor terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), juga mengevakuasi seluruh pekerjanya dari pabrik di Kumamoto setelah guncangan mencapai tingkat yang mengharuskan evakuasi. Setelah bangunan dinyatakan aman, para karyawan mulai kembali memasuki fasilitas tersebut.

Meski demikian, TSMC memutuskan menghentikan sebagian pekerjaan konstruksi pabrik keduanya di Kumamoto. Langkah itu diambil sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Perusahaan pembuat peralatan semikonduktor asal Jepang, Tokyo Electron Ltd., juga menghentikan operasional di dua pabriknya di Kumamoto pada Rabu. Penghentian sementara dilakukan untuk melaksanakan inspeksi keselamatan terhadap fasilitas produksi.

Di sektor otomotif, Honda Motor Co. masih menghentikan kegiatan produksi di Pabrik Kumamoto yang memproduksi sepeda motor dan kendaraan lainnya. Perusahaan memperkirakan penghentian operasional berlangsung hingga Rabu malam.

Anak perusahaan Honda, Astemo Ltd., juga menghentikan operasional pabrik milik Astemo Uki Co. di Kumamoto. Perusahaan mengatakan terdapat laporan mengenai beberapa pekerja yang mengalami luka akibat gempa.

Dampak gempa turut dirasakan sektor ritel. Operator restoran sushi Kura Sushi Inc. menutup enam gerainya di Prefektur Kumamoto, sementara Seven-Eleven Japan Co., FamilyMart Co., dan Lawson Inc. juga menutup sementara sejumlah toko minimarket di wilayah terdampak.

Produsen makanan ringan Koike-Ya Inc. ikut menghentikan produksi di salah satu pabriknya di Kumamoto. Langkah tersebut dilakukan hingga kondisi dinilai aman untuk kembali beroperasi.