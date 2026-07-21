Pentagon Ungkap Identitas Dua Tentara AS yang Tewas di Yordania, Ada yang Baru Lulus SMA

JawaPos.com - Pentagon akhirnya mengungkap identitas dua personel militer Amerika Serikat (AS) yang tewas dalam serangan rudal Iran di Yordania.

Keduanya merupakan personel artileri pertahanan udara yang menjadi korban terbaru dalam eskalasi konflik antara AS dan Iran yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataan resminya, Pentagon menyebut kedua prajurit tersebut adalah Pvt. Isabella Gonzales (19) asal Carrollton, Texas, dan First Lt. Tyler James Feehan (25) asal Ewa Beach, Hawaii.

Isabella tewas pada Jumat, sedangkan Tyler gugur sehari kemudian, Sabtu, setelah serangan Iran menghantam Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania.

Pengumuman identitas keduanya muncul ketika ketegangan militer antara Washington dan Teheran kembali meningkat, menyusul saling serang yang terjadi di kawasan Teluk Persia.

Menurut Pentagon, Letnan Tyler Feehan bertugas di 32nd Army Air Missile Defense Command yang bermarkas di Fort Bragg, North Carolina.

Sementara itu, Prajurit Isabella Gonzales ditempatkan di 10th Army Air Missile Defense Command di Ansbach, Jerman. Keduanya sama-sama mengemban tugas di satuan artileri pertahanan udara.

Serangan rudal Iran yang menewaskan Gonzales dan Feehan juga menyebabkan satu tentara AS lainnya hilang.

Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan pada Minggu bahwa sisa-sisa jasad yang ditemukan di lokasi diduga merupakan tentara yang sebelumnya dinyatakan hilang.