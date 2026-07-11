Trump Ancam Luluhlantakkan Iran Usai Muncul Seruan 'Bunuh Trump' di Pemakaman Ayatollah Khamenei

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Iran setelah dalam prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei muncul seruan terbuka yang menyerukan pembunuhan terhadap dirinya.

Trump memperingatkan Teheran akan menghadapi serangan besar-besaran jika pemerintah Iran menindaklanjuti ancaman tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social pada Sabtu (11/7), di tengah memanasnya kembali konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang membuat upaya gencatan senjata sementara semakin rapuh.

Dalam unggahannya, Trump mengklaim militer AS telah menyiapkan ribuan rudal yang siap diluncurkan apabila Iran benar-benar bertindak sesuai ancaman yang diarahkan kepadanya.

"1000 rudal dikunci dan dimuat dan ditujukan ke Republik Islam Iran, dengan ribuan lainnya untuk segera menyusul, jika Pemerintah Iran bertindak atas ancamannya," tulis Trump di Truth Social.

Trump juga memperingatkan bahwa serangan Amerika Serikat akan menghancurkan seluruh wilayah Iran jika ancaman tersebut diwujudkan.

"Militer AS akan sepenuhnya memusnahkan dan menghancurkan semua wilayah Iran - PUJIAN KEPADA ALLAH!" lanjut Trump.

Ancaman Trump muncul beberapa saat setelah prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei diwarnai seruan terbuka yang menyerukan pembunuhan terhadap Presiden AS. Peristiwa itu semakin memperuncing hubungan kedua negara yang sebelumnya telah memanas akibat serangkaian aksi militer di kawasan Asia Barat.