PM Inggris Keir Starmer Disebut akan Segera Mengundurkan Diri

PM Inggris Keir Starmer (Dok. RFI)

JawaPos.com - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut akan mengumumkan pengunduran diri paling cepat pada Senin (22/6). Hal ini dilakukan, di tengah perubahan situasi yang terjadi dalam pemerintahannya.

Starmer berulang kali menegaskan tak akan menanggalkan jabatannya begitu saja dan akan mempertahankan posisinya apabila muncul penantang baru, menurut laporan BBC, seperti dikutip Anadolu.

Namun, laporan yang beredar menunjukkan adanya perubahan atmosfer politik pada internal pemerintahan Starmer dalam 48 jam terakhir.

Dilansir dari Antara Senin (22/6), sejumlah tokoh di dalam pemerintahan kini meyakini Starmer akan mengumumkan lini masa pengunduran dirinya paling awal pada Senin.

Menteri bisnis Peter Kyle mengatakan bahwa Starmer akan bertindak "dengan mengutamakan kepentingan negara".

Ia menambahkan bahwa PM Inggris tersebut tengah mengkaji tantangan yang dihadapi serta realitas politik yang terjadi.