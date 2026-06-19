PBB: Puluhan Ribu Warga Kembali ke Rumah Mereka di Lebanon Selatan

JawaPos.com - PBB melaporkan hampir 50.000 warga telah kembali ke rumah mereka di Lebanon selatan, meskipun lebih dari 100.000 orang masih bertahan di tempat penampungan kolektif di berbagai wilayah negara tersebut.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Kamis (18/6) mengatakan berdasarkan data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), hampir 50.000 orang kini telah kembali ke rumah mereka di Provinsi Nabatieh dan Lebanon Selatan.

"Namun, lebih dari 106.000 orang masih berada di lokasi-lokasi penampungan kolektif di seluruh negeri, sementara banyak lainnya mencari perlindungan di tempat lain," kata Dujarric kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa para mitra kemanusiaan memperingatkan kondisi keamanan yang belum stabil, kerusakan yang meluas, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar masih menjadi hambatan utama bagi banyak warga untuk kembali ke rumah mereka.

Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mencatat 143 lintasan proyektil pada Kamis. Sebanyak 19 di antaranya dikaitkan dengan pasukan Israel, sementara sisanya berasal dari kelompok Hizbullah, ujar Dujarric.

Sehari sebelumnya, UNIFIL mencatat 364 lintasan proyektil, dengan 330 di antaranya dikaitkan dengan pasukan Israel dan 34 lainnya dengan Hizbullah.

UNIFIL juga melaporkan 38 pelanggaran wilayah udara Lebanon pada Rabu, meskipun tidak ada pelanggaran yang tercatat pada Kamis di area operasi pasukan penjaga perdamaian PBB itu.