Harga Minyak Dunia Merosot, Dampak Munculnya Tanda-tanda Ketegangan AS-Iran Mereda

Ilustrasi Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia. (Screenshot/X/@IranIntl_En)
JawaPos.com - Harga minyak jatuh ke level terendah sejak hari-hari awal perang dengan Iran akibat munculnya tanda-tanda bahwa arus lalu lintas melalui Selat Hormuz mulai meningkat serta adanya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian sementara. Kondisi ini membantu meredam ketegangan yang sebelumnya tinggi.
Berdasarkan Investing pada Sabtu (13/6), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun sebesar 3,83 persen menjadi USD 84,88 per barel. Selain itu, kontrak berjangka Brent turun sebesar 3,05 persen menjadi USD 87,33.
Berdasarkan Bloomberg menurut laporan dari Romaine Bostick dan Katie Greifeld, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran dapat ditandatangani dalam hitungan hari. Pernyataan ini memberikan harapan stabilitas di pasar energi global.
Dilansir Reuters, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia membatalkan rencana serangan terhadap Iran karena diskusi telah berkembang ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan koalisi luas kekuatan regional. Ia tidak membagikan rincian mengenai poin-poin akhir yang ia klaim telah disetujui oleh koalisi tersebut.
Kantor berita semi-resmi Iran, Fars, melaporkan bahwa Teheran belum menyetujui teks kesepakatan apa pun. Trump telah mengklaim berkali-kali bahwa kesepakatan dengan Iran sudah dekat.
Namun kemudian Trump kembali mengeluarkan ancaman ketika Teheran tidak menyetujui tuntutannya. Situasi ini membuat negosiasi perdamaian masih penuh ketidakpastian.
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Sebelumnya pada hari Kamis, Trump sempat mengancam akan memukul Iran "sangat keras". Meskipun demikian, sumber-sumber Iran dan pejabat Barat mengatakan bahwa pembicaraan tidak langsung untuk kesepakatan damai pendahuluan telah meningkat. (*)
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