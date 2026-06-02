Greg Abel Gas Pol Dana Berkshire: Miliaran Dolar Digelontorkan ke AI Google dan Properti AS dalam Dua Hari

JawaPos.com — Pergeseran besar mulai terlihat di tubuh Berkshire Hathaway setelah tongkat kepemimpinan berpindah dari Warren Buffett kepada Greg Abel.

Dalam dua hari, konglomerasi investasi terbesar di Amerika Serikat (AS) itu mengalokasikan dana sebesar USD 16,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun (kurs Rp 17.860 per dolar AS), menandai langkah agresif yang selama beberapa tahun terakhir justru ditunggu investor.

Dilansir dari Reuters, Selasa (2/6/2026), Berkshire menggelontorkan USD 10 miliar atau sekitar Rp 178,6 triliun ke Alphabet, perusahaan induk Google, untuk mendukung ekspansi infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Di saat yang hampir bersamaan, perusahaan juga menyepakati akuisisi pengembang perumahan Taylor Morrison Home senilai USD 6,8 miliar atau sekitar Rp 121,4 triliun.

Langkah tersebut langsung dibaca pasar sebagai sinyal awal pergeseran strategi di bawah Greg Abel, yang mulai mengurangi pendekatan konservatif Warren Buffett dalam menahan kas dalam jumlah besar. Selama bertahun-tahun, Buffett membiarkan cadangan kas Berkshire terus menumpuk hingga mencapai USD 380,2 miliar atau sekitar Rp 6.790 triliun per 31 Maret 2026. Kini, sebagian dana tersebut mulai dialokasikan ke sektor yang dianggap lebih produktif, yakni kecerdasan buatan dan perumahan.

Investasi ke Alphabet menjadi sorotan utama karena menunjukkan keyakinan Berkshire terhadap perlombaan AI global yang kini dipimpin perusahaan-perusahaan teknologi besar. Alphabet mengumumkan rencana penghimpunan modal hingga USD 80 miliar guna memperluas kapasitas komputasi AI dan pusat data.

Dalam pernyataannya, perusahaan menyebut, “Permintaan terhadap solusi dan layanan AI perusahaan dari kalangan bisnis maupun konsumen telah melampaui kapasitas yang tersedia saat ini.”

Masuknya Berkshire juga dipandang sebagai dukungan simbolis terhadap strategi AI Google di tengah persaingan sengit dengan pemain seperti Microsoft, OpenAI, serta berbagai perusahaan teknologi dari Tiongkok yang terus mempercepat investasi kecerdasan buatan. Reuters mencatat, Berkshire kini menjadi salah satu investor baru terbesar dalam skema pendanaan AI Alphabet.

Di sisi lain, akuisisi Taylor Morrison memperlihatkan keyakinan Abel terhadap prospek jangka panjang pasar perumahan Amerika Serikat meski sektor tersebut masih menghadapi tekanan suku bunga tinggi dan masalah keterjangkauan harga rumah. Berkshire membayar USD 72,50 per saham, atau premi sekitar 24 persen dari harga penutupan sebelumnya. Nilai perusahaan secara keseluruhan mencapai sekitar USD 8,5 miliar.

Dalam pernyataan resminya, Abel mengatakan, “Berkshire mengakuisisi pengembang perumahan nasional terbaik di kelasnya, dipimpin tim yang luar biasa dan didukung reputasi kuat dalam pengalaman pelanggan. Dalam jangka panjang, kami berharap dapat menyatukan operasi pembangunan rumah kami ke dalam satu platform terpadu untuk membantu lebih banyak warga Amerika mewujudkan kepemilikan rumah.”