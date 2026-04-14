Rian Alfianto
14 April 2026, 16.06 WIB

Erdogan Beri Peringatan Keras ke Israel, Sebut Netanyahu Dibutakan Darah dan Kebencian

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara dalam sebuah pernyataan bersama kepada media di Baghdad, Irak pada 22 April 2024. (Reuters)

JawaPos.com - Ketegangan antara Turki dan Israel kembali meningkat setelah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melontarkan pernyataan keras yang memicu respons tajam dari pihak Israel.

Dalam sebuah acara politik, Erdogan secara terbuka menyampaikan ancaman yang mengejutkan.

“Jika Pakistan tidak memediasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, kami sudah menunjukkan posisi Israel. Seperti kami masuk ke Libya dan Karabakh, kami juga bisa masuk ke Israel,” ujarnya mengutip The News Pakistan.

Ia juga menyerang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan pernyataan tajam.

Netanyahu telah dibutakan oleh darah dan kebencian,” kata Erdogan.

Israel Balas Tudingan

Pernyataan tersebut langsung dibalas oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang juga menggunakan nada keras terhadap Erdogan.

“Presiden Turki Erdogan, yang tidak merespons serangan rudal Iran ke wilayahnya dan terbukti hanya macan kertas, kini berlindung di balik retorika antisemitisme,” ujar Katz.

Ia juga menuding Erdogan memiliki catatan buruk terkait perlakuan terhadap kelompok Kurdi.

Sebagai informasi, hubungan Ankara dan Tel Aviv memang telah lama tegang. Kedua negara bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Timur Tengah, baik secara politik, militer, maupun diplomatik.

