Antara
12 April 2026, 15.39 WIB

Dubes Klaim Iran Menang dan Buat AS Terima 10 Tuntutan Gencatan

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan sambutannya dalam agenda peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) ANTARA/Nabil Ihsan

JawaPos.com - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa negaranya telah menang setelah berperang selama 40 hari lebih melawan Amerika Serikat dan Israel, serta negosiasi perdamaian yang segera dilaksanakan di Islamabad, Pakistan.

Dubes menilai kemenangan tersebut membuat AS “terpaksa” menerima 10 kerangka tuntutan gencatan senjata yang diajukan Teheran sebagai dasar negosiasi yang akan berjalan.

Iran berhasil memaksakan supaya Amerika menerima 10 persyaratan yang diminta. Iran menunjukkan kepada dunia bahwa AS, dengan terpaksa, menerima syarat-syarat tersebut,” kata Boroujerdi dalam agenda peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Jakarta, Sabtu.

“Syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini, Republik Islam Iran meraih kemenangannya. Islam memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya,” ucap Dubes Iran menambahkan.

Boroujerdi menyebut bahwa Iran berhasil menggagalkan keinginan perang kilat AS-Israel yang mereka upayakan dengan langsung membunuh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Namun, kata Dubes, Iran justru mampu mengimbangi serangan yang diluncurkan kedua negara tersebut hingga hari ke-40.

Ia mengatakan bahwa serangan balasan Iran berhasil memporak-porandakan 17 pangkalan militer AS-Israel dan melumpuhkan sistem pertahanan Zionis. Iran pun mampu mengirimkan serangan balasan ke kota-kota di Israel.

Dengan keberhasilan Iran menahan diri dari serangan bertubi-tubi AS-Israel selama ini, Iran pun mengajukan sepuluh syarat gencatan senjata sebagai itikad baik mengakhiri perang.

Menurut Dubes Iran, pihaknya pun tak menyangka bahwa AS menerima syarat yang dituntut Iran tersebut.

