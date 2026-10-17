Perjalanan Waktu dari 1969 ke 2020, Oh Eui-sik Tampil Memukau di Musikal Let Me Fly

oh eui sik (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com - Oh Eui-sik tunjukkan kemampuan aktingnya di panggung melalui musikal Let Me Fly. Pertunjukan ini mengisahkan Nam-won, seorang pria yang secara misterius melakukan perjalanan waktu dari 1969 ke 2020.

Dalam upayanya kembali ke masa lalu, Nam-won menelusuri kenangan dan perjalanan hidupnya, sekaligus menyadari makna impian, cinta, dan hal-hal sederhana yang kerap terlupakan.

Dikutip dari Sport Chosun, Oh Eui-sik memerankan Nam-won versi lanjut usia yang berjuang kembali ke tahun 1969.

Menurut laporan media hiburan Korea Selatan, penampilannya menjadi salah satu daya tarik utama pertunjukan.

Ia memadukan energi panggung yang kuat, ritme komedi yang menghibur, serta permainan emosi yang mendalam. Suara merdu dan gaya humor khasnya turut memperkuat suasana hangat yang menjadi ciri musikal ini.

Selama pertunjukan berdurasi sekitar 120 menit, Oh Eui-sik mampu membawa penonton melewati beragam emosi, mulai dari tawa hingga haru.

Ia menggambarkan sosok Nam-won dengan detail, memperlihatkan pergulatan batin seorang pria yang mengenang masa lalu sekaligus menghadapi kenyataan hidupnya saat ini.

Perpaduan akting dan musikalitas tersebut membuat karakter Nam-won terasa dekat dengan penonton.

Let Me Fly juga memiliki tempat istimewa dalam perjalanan karier Oh Eui-sik. Sejak pementasan uji coba pada 2020, pertunjukan perdana pada 2022, hingga musim terbaru, ia terus mendalami karakter yang sama.

Pengalaman memerankan Nam-won selama beberapa tahun membuat interpretasi dan emosi yang dibawanya ke panggung berkembang seiring waktu.

Oh Eui-sik mengungkapkan bahwa Let Me Fly mengajak dirinya dan orang-orang yang disayanginya untuk kembali memikirkan impian yang pernah mereka miliki.

Ia berharap penonton dapat menemukan rasa syukur terhadap kehidupan saat ini, meskipun kenyataan yang dijalani tidak selalu sesuai dengan harapan masa lalu.

Menurutnya, perpaduan emosi dan humor menjadikan musikal ini sebuah karya hangat yang layak dinikmati bersama orang-orang terdekat.