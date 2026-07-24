Tampil di Acara Sana TWICE, Wonbin RIIZE Beberkan Momen yang Mengubah Hidupnya

woonbin (x @woombinfanbasejp

JawaPos.com - Wonbin RIIZE membagikan cerita menarik mengenai awal perjalanan kariernya sebagai idol saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube "Sana's Cold Interview".

Dalam episode yang tayang pada 23 Juli itu, member RIIZE tersebut mengungkap bahwa keputusan sederhana untuk melepas kacamata justru menjadi titik balik yang mengubah hidupnya.

Saat berbincang dengan Sana dari TWICE, sang idol menyinggung foto lama Wonbin semasa sekolah yang memperlihatkannya mengenakan kacamata berbingkai tebal.

Menanggapi hal itu, Wonbin mengaku dulunya hampir selalu memakai kacamata hingga para senior di sekolah menyarankannya untuk melepas aksesori tersebut.

"Ketika masih sekolah, ada senior yang menyuruhku melepas kacamata. Mereka bilang aku terlihat tampan tanpa kacamata. Mereka cukup menyeramkan, jadi aku tidak terlalu dekat dengan mereka," ujar Wonbin sambil tertawa.

Sejak saat itu, ia mulai menggunakan lensa kontak ketika duduk di bangku SMA.

Wonbin kemudian mengungkap bahwa perubahan penampilannya membawa dampak yang tak disangka.

Setelah mulai tampil tanpa kacamata, fotonya beredar di media sosial dan menarik perhatian agensi.

"Aku menjadi trainee setelah berhenti memakai kacamata. Aku direkrut melalui media sosial. Sepertinya semuanya berjalan baik setelah aku melepas kacamata," tuturnya.

Pelantun "Fly Up" itu juga mengaku sempat menjadi perbincangan di lingkungan sekitarnya berkat foto tersebut.

Dengan malu-malu, ia mengatakan bahwa dirinya "sedikit terkenal" setelah fotonya menyebar secara online, hingga akhirnya membuka jalan menuju debut bersama RIIZE.

Pengakuan Wonbin pun langsung menarik perhatian para penggemar. Banyak yang menilai kisahnya menjadi bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa kesempatan besar.

Kini, setelah sukses debut bersama RIIZE, Wonbin dikenal sebagai salah satu idol generasi baru yang mencuri perhatian berkat visual dan bakatnya di industri K-pop.