Bikin Bangga, JoshuSa EVENTEEN Akan Berbicara di Acara Pemuda UNESCO di Paris?

Joshua SEVENTEEN. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki pesona yang tak pernah luntur, Joshua anggota grup Korea SEVENTEEN akan naik podium di sebuah acara yang diadakan di Markas Besar UNESCO di Paris.
Dilansir dari Soompi, Rabu (17/6), Pledis Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa Joshua SEVENTEEN akan menghadiri upacara yang berjudul UNESCO x SEVENTEEN: Merayakan Pemuda, Kreativitas, dan Kesejahteraan Bersama.
Acara itu akan dilaksanakan pada 25 Juni (waktu setempat) di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, sebagai Duta Besar Kehormatan UNESCO untuk Pemuda.
Acara ini diselenggarakan untuk merayakan Going Together – For Youth Creativity & Well Being, sebuah program dukungan pemuda global yang telah dipromosikan bersama oleh SEVENTEEN dan UNESCO.
Menariknya, Joshua akan naik podium untuk menyemangati pemuda di seluruh dunia, yang dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enany.
Menurut kabar, SEVENTEEN diangkat sebagai Duta Besar Kehormatan UNESCO untuk Pemuda pada tahun 2024, mereka menyumbangkan $1 juta untuk mendirikan Skema Hibah Pemuda Global.
Dana tersebut telah digunakan dalam rangka mendukung proyek-proyek untuk memperkuat kepercayaan diri dan ketahanan pemuda melalui musik, seni, dan olahraga.
Selain itu, juga untuk mengembangkan komunitas pemuda kreatif, dan meningkatkan kesehatan mental pemuda.
Dalam rangka memperingati Hari Pemuda Internasional tahun lalu, SEVENTEEN menyumbangkan hasil tambahan dari lelang amal JOOPITER presents: sacai x SEVENTEEN.
Dana ini akan digunakan untuk memberikan dukungan intensif lebih lanjut kepada 10 tim berprestasi dari 100 kelompok pemuda dalam Going Together – For Youth Creativity and Well-Being Together.
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