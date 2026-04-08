Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
08 April 2026, 22.04 WIB

Mark Lee kembali Menyampaikan Pesan Emosional kepada Para Penggemar

Mark Lee kembali sampaikan pesan untuk penggemar Foto : X @NCTsmtow

JawaPos.com - Mark Lee kembali mengungkapkan perasaannya kepada  NCTzens (nama penggemar NCT) melalui aplikasi Bubble, setelah mengumumkan kepergiannya yang mendadak dari boy group NCT.
 
Pada tanggal 6 April, Mark Lee secara resmi meninggalkan NCT dan agensinya SM Entertainment ini, berkomunikasi dengan penggemar melalui platform Bubble. 
 
“Aku sebenarnya ingin berbicara dengan penggemar terlebih dahulu, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan hanya berdasarkan perasaanku sendiri.”
 
“Kalian pasti sangat terkejut, kan? Akhir pekan pasti sangat melelahkan dan sulit, dan sekarang sudah hari Senin lagi.” 
 
“Kita harus tetap kuat. Aku akan segera kembali. Aku minta maaf dan terima kasih. Mari terus berjuang bersama,” Mark mencoba memberikan semangat kepada para penggemar.
 
Sebelumnya, pada tanggal 3 April berita tentang kepergian Mark diumumkan, sebagaimana yang diberitakan Allkpop. 
 
“Setelah diskusi panjang dan mendalam dengan Mark, kami telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya mulai tanggal 8 April." 
 
"Kami berterima kasih atas waktu yang telah dihabiskan bersama, dan akan mendukung perjalanan barunya.”
 
Mark juga mengunggah surat tulisan tangan di media sosialnya dengan berbagai bahasa. 
 
“Selama 10 tahun terakhir, aku telah melewati begitu banyak tahapan dan kenangan." 
 
"Secara alami aku mulai berpikir tentang apa mimpi terbesar yang dapat diriku kejar dan tujuan terbesar, yang dapat aku miliki sebagai seseorang bernama Mark.”
 
“Aku menjadi penasaran seperti apa versi lengkap dari mimpi itu, dan aku ingin sepenuhnya membenamkan diri dan menyelaminya,” mengungkapkan tekadnya untuk menghadapi tantangan baru.
 
Mark juga menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada sesama anggota NCT lainnya. 
 
“Aku telah banyak berbicara dengan para anggota tentang keputusan ini, dan setiap dari mereka mendukungku." 
 
"Aku sangat bersyukur hingga membuatku menangis, dan membuat diriku selalu merasa menyesal,” katanya. 
 
“Aku sangat berterima kasih kepada para anggota yang telah berlayar dalam perjalanan ini bersamaku, dan memberikan segalanya. Aku mencintai mereka.”
 
“Untuk NCTzen yang telah membuatku bahagia setiap hari selama 10 tahun terakhir, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya." 
 
"Karena cinta kalian dan kenangan yang kita bagi bersama, aku menjadi seperti sekarang ini.” 
 
“Aku tahu perubahan ini mungkin akan mengejutkan dan menyebabkan rasa sakit, yang sangat membebani hatiku. Aku percaya hal terbaik yang bisa kulakukan saat ini adalah mengungkapkan ketulusanku.”
 
Setelah satu dekade berkarya dengan penuh dedikasi, Mark membuka babak baru setelah melakukan refleksi mendalam. 
 
“Aku akan selalu menjadi seseorang yang tidak pernah melupakan awal mulaku. Aku akan selalu bersyukur kepada SM, para anggota NCT, dan NCTzen sepanjang hidupku." 
 
"Aku akan bekerja keras untuk menunjukkan versi diriku yang lebih baik, di masa mendatang.”
 
Mark sendiri debut pada tahun 2016, telah menjadi anggota inti di berbagai unit NCT, termasuk NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan SuperM. 
 
Setelah kepergiannya, NCT 127 akan melanjutkan sebagai grup beranggotakan tujuh orang, sementara NCT Dream akan diorganisasi ulang sebagai grup beranggotakan enam orang.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore