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Muhammad Ridwan
Minggu, 19 Juli 2026 | 14.37 WIB

Menpan RB Rini Widyantini Tulis Surat Terbuka untuk ASN, Ajak Jaga Integritas dan Perkuat Semangat Melayani

MenPAN RB Rini Widyantini . (Nurul Fitriana/JawaPos.com) - Image

MenPAN RB Rini Widyantini . (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan surat terbuka kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Melalui surat yang diunggah pada akun Instagram @menpanrb pada Sabtu (18/7), Rini menyampaikan apresiasi atas dedikasi para ASN yang terus menjalankan tugas pelayanan publik di tengah berbagai tantangan.

Dalam surat tersebut, Rini mengawali pesannya dengan menyampaikan rasa hormat sekaligus terima kasih kepada seluruh ASN yang tetap mengemban tanggung jawab melayani masyarakat.

"Hari ini saya ingin menyapa Anda sebagai sesama manusia yang sedang mengemban amanah besar. Saya tahu, tidak semua hari terasa mudah," tulis Rini.

Menurutnya, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tingginya harapan masyarakat, para ASN tetap mengenakan "seragam pengabdian" untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjawab kebutuhan publik.

"Dan ketahuilah, kehadiran itu berarti amanah dan ibadah," ucapnya.

Rini juga mengingatkan, tidak seluruh kerja keras aparatur negara mendapat apresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa setiap bentuk pengabdian memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat.

"Namun, setiap anak yang mendapat pendidikan lebih baik, setiap pasien yang dilayani dengan tulus, setiap bantuan yang sampai kepada masyarakat, setiap jalan yang dibangun, setiap data yang dikelola dengan benar, semuanya adalah wajah nyata negara yang bekerja," ujarnya.

"Negara hadir melalui tangan-tangan Anda," lanjut dia.

Rini mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus menjalankan amanah negara di tengah berbagai tantangan sekaligus peluang besar yang dihadapi Indonesia. Menurutnya, tantangan seharusnya menjadi pendorong untuk memperkuat semangat melayani, bukan justru melemahkan komitmen pengabdian.

Editor: Kuswandi
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