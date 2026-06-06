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Minggu, 7 Juni 2026 | 02.17 WIB

Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 7 Juni 2026: Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus

Foto cawan anggur dan mangkok tembaga berisi roti komuni / Pexels - Image

Foto cawan anggur dan mangkok tembaga berisi roti komuni / Pexels

JawaPos.com - Minggu (7/6) ini para umat Katolik akan berkumpul di gereja mereka untuk mengadakan ibadah, atau misa, rutin mingguan mereka. Minggu ini mereka merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. 

Walaupun hari ini merupakan agenda besar dalam kalender liturgi gereja, para umat Katolik akan merayakannya dengan mengadakan misa untuk memperingatinya. 

Pada setiap misa akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Ketiga bacaan ini kemudian menjadi bahan renungan misa hari itu. 

Ketiga bacaan ini memiliki sebutan Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil. 

Bacaan Pertama

Ulangan 8:2-3,14b-16a

Di padang gurun seberang Sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, “Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kaulakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama empat puluh tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, Dialah yang memimpin engkau

melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu.” 

Bacaan Kedua

1 Korintus 10:16-17

Editor: Setyo Adi Nugroho
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