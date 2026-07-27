God of War Laufey Resmi Meluncur 16 Februari 2027, Kratos Bukan Lagi Tokoh Utama

God of War Laufey. (Dok. PlayStation)
JawaPos.com - Santa Monica Studio resmi mengumumkan bahwa game spin-off terbaru dari semesta God of War akan meluncur di PlayStation 5 pada 16 Februari 2027. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak pengembang sebagai kepastian jadwal rilis game yang berpusat pada karakter Laufey.
Berbeda dari seri sebelumnya, game ini menempatkan Laufey (Faye), istri mendiang Kratos sekaligus ibu Atreus, sebagai tokoh utama. Cerita dimulai setelah prosesi pemakamannya, ketika Faye tiba-tiba terbangun di Everywhen, alam baka yang menjadi tempat peristirahatan para dewa dalam semesta God of War.
Di sana, Faye mengetahui bahwa Kratos dan Atreus berada dalam ancaman besar. Demi menyelamatkan keluarganya, ia memulai perjalanan berbahaya yang membawanya menghadapi berbagai dewa dan makhluk mitologi. Musuh yang akan dihadapi antara lain dewi Mesir Sekhmet serta Begtse, dewa perang dari mitologi Buddhisme Tibet.
Kepala Kreatif Santa Monica Studio, Cory Barlog, menjelaskan bahwa kisah Laufey dirancang untuk memperluas dunia God of War sekaligus menjadi penghubung menuju petualangan Kratos berikutnya. Ia juga memastikan Kratos tetap akan menjadi tokoh utama dalam seri utama yang akan datang setelah spin-off ini berakhir.
Hingga saat ini, Santa Monica Studio masih menutup rapat informasi mengenai judul resmi, cuplikan gameplay, trailer perdana, maupun jadwal perilisan game God of War berikutnya yang kembali berfokus pada Kratos.
Pengumuman God of War Laufey pun memicu beragam reaksi dari para penggemar. Sebagian menyambut positif konsep permainan dan sistem pertarungan yang ditawarkan, sementara sebagian lainnya mengkritik keputusan pengembang yang tidak menjadikan Kratos sebagai karakter utama sejak awal permainan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!