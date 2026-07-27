God of War Laufey Resmi Meluncur 16 Februari 2027, Kratos Bukan Lagi Tokoh Utama

JawaPos.com - Santa Monica Studio resmi mengumumkan bahwa game spin-off terbaru dari semesta God of War akan meluncur di PlayStation 5 pada 16 Februari 2027. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak pengembang sebagai kepastian jadwal rilis game yang berpusat pada karakter Laufey.

Berbeda dari seri sebelumnya, game ini menempatkan Laufey (Faye), istri mendiang Kratos sekaligus ibu Atreus, sebagai tokoh utama. Cerita dimulai setelah prosesi pemakamannya, ketika Faye tiba-tiba terbangun di Everywhen, alam baka yang menjadi tempat peristirahatan para dewa dalam semesta God of War.

Di sana, Faye mengetahui bahwa Kratos dan Atreus berada dalam ancaman besar. Demi menyelamatkan keluarganya, ia memulai perjalanan berbahaya yang membawanya menghadapi berbagai dewa dan makhluk mitologi. Musuh yang akan dihadapi antara lain dewi Mesir Sekhmet serta Begtse, dewa perang dari mitologi Buddhisme Tibet.

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Kepala Kreatif Santa Monica Studio, Cory Barlog, menjelaskan bahwa kisah Laufey dirancang untuk memperluas dunia God of War sekaligus menjadi penghubung menuju petualangan Kratos berikutnya. Ia juga memastikan Kratos tetap akan menjadi tokoh utama dalam seri utama yang akan datang setelah spin-off ini berakhir.

Hingga saat ini, Santa Monica Studio masih menutup rapat informasi mengenai judul resmi, cuplikan gameplay, trailer perdana, maupun jadwal perilisan game God of War berikutnya yang kembali berfokus pada Kratos.