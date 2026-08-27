Calcium Score Jadi Salah Satu Cara Kenali Risiko Dini Jantung Koroner, Begini Penjelasan Dokter

JawaPos.com - Pemeriksaan CT coronary calcium score dapat menjadi salah satu cara untuk membantu dokter melihat risiko penyakit jantung koroner, terutama dengan mendeteksi kalsifikasi pada pembuluh darah.

Dokter Spesialis Jantung dari IHC RS Pusat Pertamina dr. Maya Munigar Apandi, Sp.JP menjelaskan bahwa pemeriksaan calcium score membantu dalam mendeteksi plak atau kerak di pembuluh darah yang bisa menjadi sumbatan berisiko pada penyakit jantung koroner.

“Ini yang memang harus diwaspadai karena memang dia (penyakit jantung koroner) dapat berkembang pelan tanpa gejala ya. Salah satu caranya kita bisa melakukan pemeriksaan yang namanya CT coronary calcium score,” kata Maya, dalam sesi Media Experience bersama wartawan di RS Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, Rabu (26/8).

Dijelaskan Maya, penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner yang berfungsi memasok oksigen serta nutrisi ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan.

“Ketika pembuluh darah koroner itu mengalami sumbatan, mengalami penyempitan, akibatnya kan jantung enggak bisa dapat makanan, enggak bisa dapat suplai oksigen,” tutur dia.

Pemeriksaan calcium score, lanjut dia, bertujuan mendeteksi dengan mengukur kalsifikasi yang terdapat pada plak aterosklerotik di pembuluh darah. Pemeriksaan CT scan ini dilakukan tanpa tindakan invasif, tanpa memasukkan infus atau zat pewarna kontras, dan prosesnya pun relatif cepat.

Menurut dia, hasil pemeriksaan ini penting karena dapat membantu memberikan gambaran tingkat risiko pasien, seperti risiko mengalami sakit jantung pada daerah ringan, sedang, berat atau sangat berat.

Jika pada hasil CT scan terlihat bagian yang lebih terang atau putih menandakan adanya kalsifikasi yang tertangkap dan bisa dihitung menggunakan sistem penilaian yang disebut Agatston score.

Semakin tinggi skor yang diperoleh, risiko bisa dibayangkan banyak pula kalsifikasi yang terdeteksi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena penumpukan plak yang semakin banyak dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyempitan hingga sumbatan pada pembuluh darah.