Cegah Stunting dari Hulu, RSUD Kota Tangerang Perkuat Siklus Emas Kehidupan



JawaPos.com — Membangun generasi sehat tidak cukup dimulai ketika seorang anak lahir. Fondasi kesehatan justru perlu disiapkan jauh sebelumnya, bahkan sejak pasangan merencanakan pernikahan dan kehamilan.

Pesan inilah yang mengemuka dalam seminar dan in house training bertema “Siklus Emas Kehidupan: Dari Perencanaan Kehamilan hingga Pengasuhan Optimal Bebas Stunting” yang digelar RSUD Kota Tangerang, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula dan Ruang Rapat 1 Lantai 4 RSUD Kota Tangerang tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih dari sekadar seminar, kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader untuk memastikan edukasi pencegahan stunting benar-benar sampai kepada masyarakat.

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Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. dr. Dini Anggraeni, MM, mengatakan pencegahan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Intervensi tidak boleh menunggu sampai anak mengalami gangguan pertumbuhan.

“Jadi yang calon pengantin diperiksa termasuk triple eliminasi, HIV dan lain-lain. Kemudian setelah dia diperiksa sudah lulus, menikah, hamil dijagain ibu hamilnya,” ujar Dini.

Menurut Dini, pendekatan tersebut menggambarkan pentingnya melihat kesehatan sebagai sebuah siklus. Mulai dari calon pengantin, persiapan kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan anak, setiap tahapan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas generasi mendatang.

Di Kota Tangerang, upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara rumah sakit, puskesmas, kader dan berbagai program pelayanan masyarakat.

“Kita punya kader Posyandu, kader Srikandi, kita punya program Babah Bahagia termasuk yang ada di RSUD Kota,” katanya.

Tak berhenti pada masa kehamilan dan persalinan, perhatian juga diarahkan agar setiap bayi yang lahir segera mendapatkan hak dasar administrasi dan jaminan kesehatan.

“Jadi setiap yang lahir langsung dapat KK, BPJS, jaminannya kalau belum dijaminkan, dan sebagainya,” ungkap Dini.

Bagi Dini, membangun generasi sehat merupakan kerja bersama. Karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan di RSUD Kota Tangerang diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diteruskan oleh tenaga kesehatan dan kader melalui edukasi kepada keluarga.