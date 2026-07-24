Pakar Internasional Bahas Standar Penggunaan Teknologi Regenerative Aesthetics di Bali

JULIA Summit APAC 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (18/7)/(Istimewa).
JawaPos.com – Perkembangan regenerative aesthetics menjadi salah satu fokus dalam dunia kedokteran estetika. Pendekatan yang mengedepankan regenerasi kulit berbasis bukti ilmiah dinilai semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya kebutuhan akan perawatan dengan hasil yang lebih alami dan berkelanjutan.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam JULIA Summit APAC 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (18/7). Forum ilmiah tersebut mempertemukan dokter estetika dari Indonesia dan sejumlah negara Asia Pasifik untuk membahas perkembangan bukti ilmiah, pengalaman klinis, serta standar penggunaan teknologi regeneratif.
Salah satu materi yang dibahas adalah penggunaan Juvelook, produk berbasis kombinasi Poly-D,L-Lactic Acid (PDLLA) dan Hyaluronic Acid (HA) yang digunakan dalam praktik regenerative aesthetics.
Sejumlah pembicara internasional hadir dalam forum tersebut, antara lain Dr. Edmond Lau dan Dr. Nazelia Thibroni dari Malaysia, Dr. Chidchon Plae Sakjirapapong dari Thailand, serta dr. Inneke Jane Hidajat dan dr. Henry Tanojo dari Indonesia. Mereka memaparkan perkembangan clinical evidence dan pengalaman penerapan teknologi tersebut di masing-masing negara.
"Perkembangan regenerative aesthetics membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif, bukan hanya mengenai produk, tetapi juga mengenai bagaimana treatment direncanakan dan diterapkan secara tepat sesuai kebutuhan pasien. Melalui forum ilmiah seperti JULIA Summit APAC, dokter dapat terus memperbarui pemahaman terhadap clinical evidence, berbagi pengalaman klinis, serta mendiskusikan pendekatan treatment yang lebih terukur dan konsisten," ujar Dokter dan researcher Juvelook di Indonesia, dr. Henry Tanojo.
Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah aspek teknis, mulai dari penilaian pasien, perencanaan terapi, indikasi klinis, hingga kombinasi terapi berdasarkan kondisi pasien. Selain itu, materi mengenai teknik penggunaan, proses reconstitution, pemilihan lapisan kulit, titik injeksi, serta treatment protocol juga menjadi bagian dari diskusi.
Penyelenggara menyebut pembahasan tersebut bertujuan mendorong penerapan prosedur yang lebih terstandar sehingga hasil klinis dapat lebih konsisten dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien.
Forum ini turut dihadiri perwakilan berbagai klinik estetika di Indonesia, termasuk ZAP Clinic, ERHA Clinic, dan Natasha Skin Clinic Center, bersama ratusan dokter dari Indonesia maupun kawasan Asia Pasifik. Selain menjadi ajang pembaruan ilmu, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman klinis dan membangun jejaring profesional di bidang kedokteran estetika.
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