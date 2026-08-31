Kemhan Dapat Tambahan Anggaran Rp 50 Triliun untuk 2027, Totalnya Jadi Rp 189 Triliun

JawaPos.com - Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk 2027 bertambah sebanyak Rp 50 triliun. Dari semula Rp 139 triliun, kini Komisi I DPR sudah menyepakati total anggaran untuk Kemhan tahun depan sebanyak Rp 189 triliun.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan bahwa kesepakatan diputuskan dalam Rapat Kerja yang berlangsung tertutup pada Senin (31/8). Dalam rapat tersebut, hadir secara langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah pejabat TNI lainnya.

”​Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp 189 triliun. Jadi, ada tambahan sekitar Rp 50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp 139 triliun,” kata dia di hadapan awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa anggaran ratusan triliun itu akan digunakan sebaik mungkin. Meski ada banyak tantangan, dia percaya seluruh tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilaksanakan.

”Tentunya kami mempunyai keyakinan bahwa negara akan memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka menjalankan tugas-tugas sistem pertahanan negara, yang juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional seperti bencana yang sedang kita alami bersama,” terang Sjafrie.

Bencana alam yang dimaksud oleh menhan tidak lain adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini, karhutla terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Khususnya daerah yang berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Menurut Sjafrie, Kemhan dan TNI sudah bekerja keras membantu penanggulangan karhutla bersama instansi terkait lain. Dia berharap, semua pihak turun tangan untuk mencegah meluasnya karhutla.

”Khususnya kita mengajak kerja sama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta bergotong royong dalam rangka memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini,” ujarnya.