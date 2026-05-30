Tukang Ojek Makkah Tawarkan Jasa Bertarif 100 Riyal ke Masjidil Haram

JawaPos.com – Seiring kembalinya jamaah haji dari Mina dan Jamarat ke Kota Makkah, para penjual jasa angkutan pun merapat ke batas area Makkah dan Jamarat.

Tidak hanya taksi, yang juga banyak bermunculan adalah jasa tukang ojek. Ya, di Makkah juga ada tukang ojek.

Pantauan JawaPos.com, para tukang ojek yang rata-rata berasal dari Asia Selatan itu mendekati jamaah yang berjalan kaki, menyusuri Al Masjid Al Haram Road alias Jalan Masjidil Haram di sisi Barat Laut akses ke Jamarat.

Sebagian terlihat menggunakan sepeda motor model lama yang mirip Suzuki AX100. Sebagian lagi menggunakan motor matic.

dan tentu saja, karena jasa mereka tak berizin, mereka selalu menghindar bila ada mobil polisi lewat.

Sejak Jumat (29/5) hingga hari ini, Sabtu (30/5) mereka menawarkan jasa ojek menuju kawasan Masjidil Haram yang berjarak sekitar 6 km dari Jamarat bila ditempuh menggunakan kendaraan.

“100 Riyal,” ujar salah seorang tukang ojek saat wartawan media ini menanyakan tarif ojek ke Masjidil haram.

Beberapa jamaah haji terlihat tawar menawar dengan para tukang ojek. Sebagian yang sudah deal harga langsung membonceng.

Tidak hanya satu, kadang dua orang jamaah sekaligus langsung dibawa menggunakan satu motor, alias bonceng tiga.