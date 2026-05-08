Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Jumat, 8 Mei 2026 | 16.55 WIB

Perjuangan Aysylla Naila Sari Berhaji di Usia Remaja, dari Pesawat Tertahan hingga Ujian Sekolah di Madinah

Aysylla Naila Sari bersana kakak iparnya, Amsik Romachis di lobi Marjan Alsalam Hostel, Makkah, Rabu (6/5) lalu. Ays berangkat haji di usia 15 tahun, mendaftar sejak dalam buaian. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH2026) - Image

Aysylla Naila Sari bersana kakak iparnya, Amsik Romachis di lobi Marjan Alsalam Hostel, Makkah, Rabu (6/5) lalu. Ays berangkat haji di usia 15 tahun, mendaftar sejak dalam buaian. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH2026)

JawaPos.com - Mengerjakan ujian akhir kelulusan tanpa hadir di sekolah karena alasan sakit itu biasa. Tapi bagaimana kalau alasannya adalah memenuhi panggilan Allah?

Itulah yang dialami oleh Aysylla Naila Sari, jamaah haji termuda di Kabupaten Malang yang tahun ini berangkat haji di usia 15.

Ia ingat betul ketika pada Medio November 2025 lalu mendapat pemberitahuan untuk berangkat haji di tahun 2026.

Awalnya ia sangsi bisa berangkat karena usianya saat itu masih 14 tahun, sementara aturan menyebut bahwa usia minimal berangkat haji adalah 17 tahun.

Ternyata, di detik-detik akhir ada perubahan aturan. Kementerian Haji dan Umrah RI mengeluarkan aturan baru yang menyebut bahwa usia minimum berangkat haji adalah 13 tahun. Tentu saja Ays jadi memenuhi syarat untuk berangkat haji.

Perasaannya campur aduk. Antara senang mendapat kesempatan besar untuk berhaji, namun juga bingung lantaran panggilan Allah itu datang di saat ia akan menjalani ujian akhir kelulusan.

Pada akhirnya, Ays memilih memenuhi panggilan Allah. siswi kelas IX itu lalu berkonsultasi kepada kepala sekolahnya di MTsN 1 Malang, juga kepada wali kelasnya.

Pihak sekolah menyambut baik niat Ays untuk berhaji. Ujian sekolah inilah yang kemudian dicarikan caranya agar ia tetap bisa mengikuti.

Kemudian, didapatlah solusi bahwa jadwan ujian Ays dimajukan. Tapi tetap saja ia tak bisa mengerjakannya di tanah air.

Itu karena Ays telah berangkat ke Tanah Suci pada 25 April lalu. Ia tergabung dalam kloter SUB 16 bersama sang kakak.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Hari Ini Jamaah Haji Gelombang 2 Mulai Datang via Jeddah, 15 Kloter Masuk Makkah - Image
Haji

Hari Ini Jamaah Haji Gelombang 2 Mulai Datang via Jeddah, 15 Kloter Masuk Makkah

Kamis, 7 Mei 2026 | 08.53 WIB

Fiqih Haji: Pendapat Ulama Mengenai Umrah Sunnah Berkali-kali Sebelum Puncak Haji - Image
Haji

Fiqih Haji: Pendapat Ulama Mengenai Umrah Sunnah Berkali-kali Sebelum Puncak Haji

Kamis, 7 Mei 2026 | 05.28 WIB

Menkeu Purbaya Berangkat Haji 21 Mei Mendatang, Bakal Doakan Ekonomi RI Makin Ngebut - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Berangkat Haji 21 Mei Mendatang, Bakal Doakan Ekonomi RI Makin Ngebut

Kamis, 7 Mei 2026 | 00.01 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore