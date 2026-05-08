Perjuangan Aysylla Naila Sari Berhaji di Usia Remaja, dari Pesawat Tertahan hingga Ujian Sekolah di Madinah

JawaPos.com - Mengerjakan ujian akhir kelulusan tanpa hadir di sekolah karena alasan sakit itu biasa. Tapi bagaimana kalau alasannya adalah memenuhi panggilan Allah?

Itulah yang dialami oleh Aysylla Naila Sari, jamaah haji termuda di Kabupaten Malang yang tahun ini berangkat haji di usia 15.

Ia ingat betul ketika pada Medio November 2025 lalu mendapat pemberitahuan untuk berangkat haji di tahun 2026.

Awalnya ia sangsi bisa berangkat karena usianya saat itu masih 14 tahun, sementara aturan menyebut bahwa usia minimal berangkat haji adalah 17 tahun.

Ternyata, di detik-detik akhir ada perubahan aturan. Kementerian Haji dan Umrah RI mengeluarkan aturan baru yang menyebut bahwa usia minimum berangkat haji adalah 13 tahun. Tentu saja Ays jadi memenuhi syarat untuk berangkat haji.

Perasaannya campur aduk. Antara senang mendapat kesempatan besar untuk berhaji, namun juga bingung lantaran panggilan Allah itu datang di saat ia akan menjalani ujian akhir kelulusan.

Pada akhirnya, Ays memilih memenuhi panggilan Allah. siswi kelas IX itu lalu berkonsultasi kepada kepala sekolahnya di MTsN 1 Malang, juga kepada wali kelasnya.

Pihak sekolah menyambut baik niat Ays untuk berhaji. Ujian sekolah inilah yang kemudian dicarikan caranya agar ia tetap bisa mengikuti.

Kemudian, didapatlah solusi bahwa jadwan ujian Ays dimajukan. Tapi tetap saja ia tak bisa mengerjakannya di tanah air.