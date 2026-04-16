Huawei Mate 80 Pro Usung Kamera Akurat dan Tahan Banting Ekstrem

JawaPos.com - Huawei resmi menghadirkan Huawei Mate 80 Pro ke Indonesia, menandai kembalinya lini Mate Series setelah lebih dari tiga tahun. Smartphone flagship ini sebelumnya sukses di pasar global dan menjadi salah satu yang terlaris di Tiongkok.

Mengusung slogan “See It True”, Mate 80 Pro menawarkan pengalaman premium melalui kamera canggih, desain tangguh, serta teknologi AI terbaru untuk kebutuhan pengguna modern.

Kamera True-to-Colour, Hasil Foto Lebih Natural

Huawei Mate 80 Pro dibekali teknologi True-to-Colour Camera 2.0 yang mampu menghasilkan warna lebih akurat dan detail tajam. Kamera utama 50MP Ultra Lighting dengan sensor RYYB tetap optimal bahkan dalam kondisi minim cahaya.

Dukungan aperture fleksibel F1.4–F4.0 dan OIS membuat hasil foto tetap stabil dan jernih, termasuk saat malam hari. Selain itu, terdapat kamera telefoto 48MP dengan 4x optical zoom dan kemampuan makro hingga 5 cm.

Kamera ultra-wide 40MP juga hadir untuk menangkap sudut pandang lebih luas, sementara fitur AI Composition membantu menghasilkan foto yang lebih rapi dan estetik secara otomatis.

Super Tangguh dengan Kunlun Glass Generasi Baru

Dari sisi durabilitas, Huawei menghadirkan Super Durable Architecture yang dikombinasikan dengan Kunlun Glass generasi kedua. Teknologi ini diklaim membuat perangkat hingga 20 kali lebih tahan terhadap benturan.

Smartphone ini juga memiliki sertifikasi IP68 dan IP69, tahan air hingga 6 meter serta mampu bertahan di kondisi ekstrem, mulai dari suhu dingin hingga panas.