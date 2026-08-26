Literasi Finansial Gen Z Tinggi, tapi Belum Tentu Siap Hadapi Risiko

JawaPos.com — Generasi Z Indonesia disebut memiliki tingkat literasi finansial yang relatif tinggi. Namun, kemampuan memahami keuangan belum otomatis membuat generasi muda siap menghadapi ketidakpastian pendapatan, risiko kesehatan, hingga kebutuhan finansial jangka panjang.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan 2025, Gen Z usia 18-25 tahun mencatat tingkat literasi keuangan sebesar 73,22 persen. Kelompok ini juga menjadi salah satu yang paling aktif mencari sumber pendapatan alternatif.

Namun, tingginya literasi belum serta-merta menyelesaikan persoalan finansial Gen Z.

Salah satu tantangannya adalah pola penghasilan yang semakin beragam, tetapi belum tentu stabil. Kondisi tersebut membuat sebagian produk keuangan dan perlindungan belum sepenuhnya terasa sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Persoalannya kemudian bukan hanya seberapa banyak anak muda memahami produk keuangan, tetapi apakah pengetahuan itu sudah diterjemahkan menjadi keputusan yang tepat sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka.

Persoalan inilah yang menjadi salah satu pembahasan dalam Smart Financial Day, sesi literasi keuangan bagi generasi muda yang digelar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dalam rangkaian Top Agent & Distribution Excellence Awards (TADEA) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam salah satu sesi, Assistant Manager of External Communications Prudential Indonesia, Rizki Ramdhani menekankan pentingnya cerdas finansial di era digital, khususnya bagi Gen Z.