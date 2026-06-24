Hingga April 2026, OJK Catat Pertumbuhan Kredit di Jawa Timur Capai Rp 628 Triliun

JawaPos.com - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatat hingga April 2026, kinerja perbankan di daerah tersebut masih positif, dengan pertumbuhan kredit mencapai Rp 628,02 triliun.

Capaian ini mencerminkan ketahanan sektor jasa keuangan di Jawa Timur yang tetap kuat. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, sektor kredit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

"Intermediasi perbankan masih tumbuh positif dengan penyaluran kredit mencapai Rp 628,02 triliun," tutur Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jatim, Horas V. M.Tarihoran, Rabu (24/6).

Selain pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga juga berkontribusi besar dengan Rp 840,77 triliun. Kinerja ini didukung permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta kualitas kredit yang tetap terjaga.

"Ketahanan sektor jasa keuangan Jatim masih sangat baik. Fungsi intermediasi berjalan baik, risiko kredit terkendali, dan ini menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.

Selain perbankan, kinerja positif juga terlihat pada sektor pasar modal, industri asuransi, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan. Jumlah investor pasar modal di Jawa Timur tumbuh menjadi 2,99 juta SID (Single Investor Identity).

"Menempatkan Jawa Timur sebagai terbesar ketiga nasional terkait jumlah investor. Sementara pembiayaan UMKM tetap terjaga dengan outstanding mencapai Rp 230,93 triliun," beber Horas.

OJK terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi. Sepanjang triwulan I 2026, sebanyak 4.170 kegiatan telah digelar dan menjangkau lebih dari 1,02 juta peserta di Jawa Timur.