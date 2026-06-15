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Mohamad Nur Asikin
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.59 WIB

Jaga Kinerja Positif Berkelanjutan, Indokripto Fokus Perkuat Fundamantal Bisnis Usaha

Karyawan berada di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Karyawan berada di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com  - Emiten holding ekosistem perdagangan aset kripto PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN),  menegaskan komitmen menjaga fundamental bisnis jangka panjang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan fungsi pengawasan, dan penerapan Good Corporate Governance untuk memastikan kinerja  berkelanjutan, khususnya di tengah kondisi pasar yang lebih menantang sepanjang 2026.

Ini disampaikan perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  Tahun Buku 2025 pada Senin (15/6) di Jakarta. 

Dalam salah satu mata acara, RUPST menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 untuk dibukukan sebagai laba ditahan dan cadangan umum. Keputusan ini diambil sejalan dengan upaya memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Direktur Utama Indokripto Ade Wahyu mengungkapkan, langkah strategis dan prudent tersebut untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur kedua perusahaan anak, yaitu PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), serta memastikan ketahanan operasional di tengah dinamika pasar aset kripto pada 2026.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian. Kami memandang kas ini sebagai bekal penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha kami, dan memastikan Perseroan tetap tangguh menghadapi dinamika pasar. Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” kata Ade.
 
Selain itu salah satu keputusan dalam RUPST adalah perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Rapat menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir selaku Komisaris, sekaligus mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris yang baru.

Ade menyampaikan penyegaran ini diharapkan membawa perspektif baru untuk memperkuat fungsi pengawasan, tata kelola, dan bagi pertumbuhan Indokripto yang berkelanjutan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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