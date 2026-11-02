Munas X IWAPI Digelar, Publik Figur Tatyana Sentani Sutara Jadi Calon Ketua Umum Tunggal

IWAPI. (istimewa)
JawaPos.com - Tatyana Sentani Sutara membawa sejumlah agenda strategis untuk memperkuat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) apabila dipercaya menjadi ketua umum periode 2026–2031. Pembenahan basis data anggota, perluasan akses permodalan, serta peningkatan literasi keuangan dan digital menjadi prioritas yang disiapkannya.
Tatyana saat ini ditetapkan sebagai calon tunggal Ketua Umum IWAPI dalam Musyawarah Nasional (Munas) X yang berlangsung pada 1–3 November 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Munas X menjadi momentum pergantian kepemimpinan setelah Nita Yudi menyelesaikan dua periode masa jabatannya sebagai Ketua Umum IWAPI. Forum tersebut sekaligus menentukan arah kebijakan organisasi untuk lima tahun mendatang.
Sebagai calon tunggal, Tatyana menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan Munas dan memaparkan program kerja kepada para pemegang hak suara.
Dia menilai penguatan organisasi harus dimulai dari pembenahan internal agar IWAPI memiliki data anggota yang akurat dan dapat memetakan kebutuhan pengusaha perempuan di berbagai daerah.
"Yang paling dekat, kita mau membuat suatu program di mana pertama memperbaiki database kita. Kedua, membuka akses permodalan kepada anggota maupun mitra binaan kita supaya mereka bisa mendapatkan akses permodalan yang lebih baik dan lebih terukur," jelas Tatyana.
Salah satu agenda yang disiapkan Tatyana adalah memperbaiki basis data anggota IWAPI. Menurutnya, pendataan yang lebih terstruktur diperlukan agar organisasi mengetahui perkembangan usaha, potensi, serta kebutuhan para anggotanya.
Dengan data yang lebih akurat, IWAPI diharapkan dapat menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan skala usaha anggota.
Agenda berikutnya adalah memperluas akses permodalan. Tatyana ingin anggota IWAPI maupun mitra binaan memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengakses pembiayaan melalui mekanisme yang lebih baik dan terukur.
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