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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.02 WIB

Han So Won Pertimbangkan Rujuk dengan Jin Hua Usai Kecelakaan

ham so won (allkpop) - Image

ham so won (allkpop)

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang Han So Won. Setelah bercerai dari Jin Hua, ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka kini semakin dekat dan membuka kemungkinan untuk menikah kembali.

Perubahan tersebut terjadi setelah Han So Won mengalami kecelakaan mobil serius yang membuatnya harus menjalani perawatan panjang. Dalam masa pemulihan itu, Jin Hua hadir untuk membantu merawatnya sekaligus menjaga putri mereka.

Menurut laporan allkpop, Han So Won menceritakan perkembangan hubungannya dengan mantan suaminya dalam program Special Scoop World. Ia mengungkapkan bahwa kecelakaan tersebut membuatnya melihat Jin Hua dari sudut pandang berbeda.

Ketika dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke ruang rawat biasa, Han So Won membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada masa sulit itu, Jin Hua menjadi sosok yang bersedia mendampinginya tanpa ragu.

Han So Won mengaku sebelumnya kerap menganggap Jin Hua belum cukup dewasa. Namun, perhatian yang diberikan selama proses pemulihan membuatnya menemukan sisi lain dari mantan suaminya tersebut.

Jin Hua juga semakin sering datang untuk membantu mengurus putri mereka, Hye Jung, yang kini berusia sembilan tahun.

Kehadirannya tidak hanya membantu Han So Won menjalani masa pemulihan, tetapi juga mempererat hubungan mereka sebagai orang tua.

Kecelakaan yang dialami Han So Won tergolong serius. Ia dilaporkan mengalami sejumlah patah tulang, termasuk pada bagian panggul dan kaki, serta sempat kehilangan sensasi pada tubuh bagian bawah. Ia harus menjalani perawatan di rumah sakit selama lebih dari dua bulan.

Di tengah kondisi tersebut, kekhawatiran terbesarnya adalah keselamatan sang putri yang berada bersamanya ketika kecelakaan terjadi. Beruntung, Hye Jung tidak mengalami cedera dalam insiden itu.

Meski hubungan mereka kini semakin dekat, keputusan untuk menikah kembali belum diambil secara terburu-buru.

Editor: Hanny Suwindari
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