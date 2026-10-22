Garuda TV Hadirkan Kompetisi Juara Kelas Indonesia, Indra Bekti Jadi Host

JawaPos.com - Garuda TV menghadirkan program kompetisi pendidikan bertajuk Juara Kelas Indonesia yang mempertemukan siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dari berbagai daerah di Tanah Air. Program ini dirancang untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus membangun karakter, kepercayaan diri, dan semangat kerja sama di kalangan pelajar sejak dini.

Acara ini dipandu oleh Indra Bekti. Pria berusia 49 tahun itu mengakui waktu SD dulu dirinya tidak menonjol secara akademis. Kendati demikian, Inbek sudah menonjol dari sisi kepercayaan diri.

"Teman-teman pada waktu itu mau jadi pilot, mau jadi insinyur dan lain-lain. Aku bilang mau jadi artis. Dari kecil memang sudah berani tampil gitu ya," kata Indra Bekti.

Untungnya pihak sekolah memahami keinginan Indra Bekti. Dia pun lebih sering dilibatkan dalam kegiatan kesenian, menjadi MC, menari, hingga perlombaan non akademik.

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Indra Bekti mengaku senang seklaigus bersyukur diberikan kesempatan menjadi host program Juara Kelas Indonesia. Pasalnya, ia memang menyukai anak-anak.

"Aku suka sama anak-anak. Aku sering bawain acara ulang tahun anak-anak. Tadi aku coba tenanging mereka karena tegang diliput oleh wartawan. Aku coba buat mereka relaks," ungkap Indra Bekti.

Program ini tidak sekadar menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi anak-anak. Peserta akan menghadapi berbagai tantangan yang menguji pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial dalam suasana kompetisi yang interaktif.

Dorong Tayangan Edukatif untuk Anak Direktur Operasional Garuda TV Untung Pranoto mengatakan, penyelenggaraan Juara Kelas Indonesia merupakan bagian dari komitmen stasiun televisi tersebut dalam menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.