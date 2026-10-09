Kim Young Dae Pamer Pesona Baru Saat Wamil, Netizen: Makin Ganteng!

Kim young dae (x @gfriendmingyu)
JawaPos.com – Kim Young Dae sukses curi perhatian lewat penampilan terbarunya selama menjalani wajib militer. Aktor The Penthouse tersebut terlihat mengenakan seragam tentara dengan rambut yang jauh lebih pendek, membuat visualnya tampak berbeda dari gaya yang biasa diperlihatkan dalam drama Korea.
Menurut laporan Zapzee, foto dan video Kim Young Dae ketika menghadiri 2026 Gyeryong Military Culture Festival pada 1–5 Oktober lalu ramai beredar di media sosial.
Penampilan dengan rambut cepak justru membuat fitur wajahnya semakin terlihat jelas, sementara postur tubuhnya yang tinggi turut mencuri perhatian penggemar.
Transformasi tersebut langsung mendapat sambutan antusias dari netizen. Sejumlah penggemar menilai gaya rambut pendek sangat cocok untuk Kim Young Dae, bahkan ada yang menyebut bahwa dirinya terlihat semakin menarik setelah tubuhnya tampak lebih berisi.
Pesona sang aktor dalam balutan seragam militer pun dianggap berbeda dari penampilannya selama membintangi berbagai drama.
Penampilan terbaru Kim Young Dae juga kembali menghidupkan perbandingan dengan aktor senior Kang Dong Won.
Sejak awal kariernya, Kim Young Dae memang beberapa kali disebut memiliki kemiripan dengan bintang The Secret Reunion tersebut, terutama berkat tinggi badan serta fitur wajahnya yang tegas.
Kim sendiri sebelumnya mengaku berterima kasih ketika mendapat pujian tersebut, meski ia memilih fokus menunjukkan warna aktingnya sendiri.
Kim Young Dae resmi menjalani wajib militer pada April 2026. Setelah itu, ia berhasil lolos audisi untuk bergabung dengan band militer pada akhir Juni dan kini bertugas bersama band Divisi Infanteri ke-12.
Selama mengikuti kegiatan militer, ia pun sesekali terlihat dalam berbagai acara yang membuat penggemar dapat melihat sisi berbeda dari dirinya.
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Jawa Pos
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