Christopher Lehmpfuhl Mengungkapkan Kesamaan Seniman dari Indonesia dan Jerman 

Artist Talk dengan tema "Plein Air Painting as a Medium for Cross-Cultural and Cross-National Artistic Collaboration" di TIM, Cikini, Jakarta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Seniman asal Berlin, Jerman, Christopher Lehmpfuhl, memiliki cara unik dalam menghasilkan karya lukis. Alih-alih mengandalkan kuas, dia selalu menggunakan jari secara langsung untuk mengolah cat dan membentuk objek yang diinginkan.
Bagi Christopher, teknik tersebut membuat dirinya merasa lebih dekat dan lebih menyatu dengan karya yang sedang dibuatnya.
"Saya langsung pakai jari. Saya merasa bisa lebih menyatu dengan apa yang saya lukis ketika menggunakan jari," kata Christopher di acara Artist Talk di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (19/8).
Teknik melukis langsung tersebut menjadi salah satu bagian dari pendekatan Christopher terhadap seni plein air. Yaitu praktik melukis secara langsung di ruang terbuka dengan menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi.
Baginya, proses berkarya bukan hanya tentang menghasilkan gambar, tetapi juga pengalaman berinteraksi dengan tempat dan suasana yang ditemuinya.
Dalam kegiatan bertajuk "Plein Air Painting as a Medium for Cross-Cultural and Cross-National Artistic Collaboration", Christopher melihat adanya kesamaan antara komunitas pelukis plein air di Jerman dengan para seniman lukis yang ditemuinya di Indonesia. Kesamaan itu dinilai dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan seniman dari kedua negara.
"Saya kalau bepergian ke negara lain dan menemukan orang-orang yang melakukan hal yang sama, akan membuat saya merasa sangat akrab," ujarnya.
Christopher mengatakan, para pelukis plein air di Jerman memiliki kebiasaan melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk melukis secara langsung di lokasi. Setelah menyelesaikan karyanya, mereka kemudian membawanya ke ruang pameran untuk diperlihatkan ke publik.
Ia mencontohkan komunitas Norddeutsche Realisten atau Realis Jerman Utara yang diikutinya. Komunitas tersebut secara rutin bepergian ke sejumlah lokasi dan mengabadikan pemandangan maupun lingkungan sekitar melalui lukisan yang dibuat langsung di tempat.
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Jawa Pos
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