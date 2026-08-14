Ruben Onsu Siap Keluarkan Kartu As di Persidangan

JawaPos.com - Ruben Onsu bakal mengeluarkan “kartu as” dalam persidangan terkait gugatan hak asuh anak yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Ruben Onsu memastikan masih ada bukti penting yang nantinya bakal disampaikan di hadapan majelis hakim.

Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin membatasi bukti yang dimiliki sebagai sekadar kartu as. Karena menurut dia, seluruh bukti yang diajukan di dalam persidangan memiliki peran penting untuk memperkuat dalil-dalil yang disampaikan pihak Ruben.

“Kartu AS itu dipastikan nanti akan dikeluarkan ketika di depan majelis hakim gitu, Bang,” ujar Minola Sebayang.

Minola menjelaskan, bukti-bukti yang dikeluarkan sampai saat ini belum berkaitan secara langsung dengan pokok perkara gugatan hak asuh anak. Maka dari itu, dia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan arah pembuktian yang dilakukan tim hukum Ruben Onsu.

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“Sebenarnya kita nggak bicara masalah kartu as atau enggak kartu as. Semua bukti menurut kami itu adalah kartu As. Semua bukti yang akan membuktikan dalil-dalil kami itu menurut kami adalah kartu As,” katanya.

Menurut Minola, masih ada bukti lain yang akan disampaikan pada tahap persidangan nanti. Bukti tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara hak asuh anak yang tengah diperjuangkan Ruben Onsu melalui proses hukum di pengadilan.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa tim hukum Ruben Onsu masih menyimpan sejumlah materi pembuktian yang cukup penting. Namun, Minola Sebayang belum bersedia membeberkan isi bukti yang dimaksud.