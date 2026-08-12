Cha Eun-woo Gantikan Lee Chae-min sebagai Pemeran Utama Pria dalam ‘Bon Appétit, Your Majesty 2’

JawaPos.com – Cha Eun-woo dilaporkan telah terpilih sebagai pemeran utama pria dalam Bon Appétit, Your Majesty 2, menggantikan Lee Chae-min yang membintangi musim pertama bersama YoonA.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (12/8), Musim kedua disebut akan tetap berada dalam semesta yang sama dengan serial sebelumnya, tetapi menghadirkan cerita dan karakter baru sehingga tidak menjadi kelanjutan langsung kisah protagonis musim pertama.

Proyek tersebut kini masih dalam tahap pembahasan jadwal penayangan dengan tvN, sementara informasi mengenai karakter Cha Eun-woo dan pemeran lainnya belum diumumkan secara resmi.

Baca Juga:Diego Forlan Buka Pintu Untuk Luis Suarez ke Timnas Uruguay Usai Absen Sejak Copa America 2024

Lee Chae-min dan YoonA dilaporkan tidak akan kembali dalam musim kedua setelah menjadi pemeran utama pada musim pertama yang mengisahkan koki modern melakukan perjalanan waktu ke masa lalu.

Dalam cerita tersebut, Lee Chae-min berperan sebagai seorang raja yang dikenal memiliki sifat kejam dan selera makan luar biasa, sedangkan YoonA memerankan koki yang terjebak dalam perjalanan sejarah.

Kehadiran Cha Eun-woo sebagai pemeran utama baru menarik perhatian karena musim pertama berhasil mencatat rating nasional tertinggi 17,1 persen sekaligus meraih popularitas luas melalui Netflix.

Musim pertama Bon Appétit, Your Majesty juga mencatat performa kuat secara internasional dengan masuk daftar 10 besar global Netflix pada awal penayangannya.

Serial tersebut kemudian dilaporkan mencapai posisi kedua selama dua minggu berturut-turut sebelum menempati peringkat pertama pada minggu keempat.