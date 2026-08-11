Eryck Amaral Kembali ke Indonesia Demi Arabella, Putri Semata Wayangnya dari Aura Kasih

JawaPos.com - Mantan suami Aura Kasih, Eryck Amaral, memutuskan kembali berada di Indonesia. Kepulangannya kali ini bukan sekadar untuk menjalani aktivitas pekerjaan, tetapi karena ingin memiliki lebih banyak waktu bersama putrinya, Arabella.

Bagi Eryck, Arabella menjadi salah satu alasan penting yang membuatnya selalu ingin kembali ke Tanah Air. Meski memiliki kesibukan di luar Indonesia, ia berusaha menyempatkan diri untuk selalu hadir dalam berbagai momen penting putrinya.

Eryck mengaku merasa bahagia setiap kali bisa menghabiskan waktu bersama Arabella yang kini sudah berusia 7 tahun. Kehadiran sang putri bahkan menjadi bagian yang sangat berarti dalam kehidupannya.

“Saya akan terus mencari tantangan dan hal baru untuk belajar banyak hal. Tapi di luar itu, saya butuh waktu khusus bersamanya karena dia benar-benar membuat saya bahagia,” ujar Eryck Amaral di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).

Eryck menyadari dirinya tidak dapat mendampingi Arabella setiap waktu. Pekerjaan dan kehidupannya di luar Indonesia membuat mereka harus menjalani hubungan ayah dan anak dengan jarak terpisa.

Namun, ketika berada di Indonesia, Eryck berusaha memberikan perhatian semaksimal mungkin. Ia bahkan tidak segan membatalkan pekerjaan demi menghadiri kegiatan penting Arabella di sekolahnya.

“Setiap kali saya di Indonesia, saya memberikan semua dukungan yang saya bisa. Saya pernah membatalkan beberapa pekerjaan.demi menghabiskan waktu bersama dan mendukungnya di acara sekolah,” ujarnya.

Ketika berada jauh dari putrinya, Eryck tetap berusaha menjaga kedekatan melalui komunikasi. Video call menjadi salah satu cara yang dilakukannya agar tetap bisa berinteraksi dengan Arabella..