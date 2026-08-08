Tulis Surat, Aktor Korea Pemeran Moon River Lee Sin Young Umumkan Wajib Militernya

Lee Sin Young. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Aktor pemeran drama Korea Moon River, Lee Sin Young telah mengungkapkan bahwa ia telah menjalani wajib militer.
Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (7/8), melalui surat tulisan tangan yang diunggah di Instagram, ia mengumumkan hal mengejutkan peggemar tersebut.
Faktanya, ia telah berangkat secara diam-diam dan menyelesaikan pelatihan dasar militernya, yang membuat penggemar terkejut.
“Halo, ini Lee Sin Young, saya ingin meminta maaf karena baru menyampaikan kabar ini sekarang,” tulisnya
Ia memikirkan bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk membagikan kabar ini kepada penggemar, jauh sebelum melaksanakan militer.
“Namun, selama berada di pusat pelatihan, saya ingin fokus menjalani tugas sebagai prajurit, sehingga saya tidak bisa memberi tahu kalian lebih awal,” tulisnya.
Dalam suratnya, ia juga memohon maaf kepada penggemar yang mungkin terkejut dengan pengumuman mendadak ini.
Sang aktor selalu merasa bersyukur kepada semua orang yang terus mendukung dan mendampingi di setiap karirnya
“Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di tempat saya berada saat ini, serta akan kembali dengan selamat,” tulisnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa per tanggal 6 Agustus 2026, dirinya telah resmi menyelesaikan pelatihan dasar militer.
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